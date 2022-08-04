В Пензе частично спустят воду из пруда у горбольницы № 6

04.08.2022 | 11:55

Для очистки пруда, расположенного в районе клинической больницы имени Г. А. Захарьина в Пензе, требуется частично спустить воду. Специалисты уже приступили к работе.

В мэрии Пензы обратились к горожанам с просьбой не использовать пруд в качестве зоны отдыха. Для обеспечения безопасности населения ведется круглосуточное наблюдение, на месте дежурят сотрудники городского управления ГОЧС.

В июне в трубе заменили задвижку, с помощью которой регулируется так называемый донный выпуск. Для ускорения процесса очистки дна решается вопрос применения комбинированной технологии с использованием как землесосного снаряда, так и экскаваторной техники.

«Выемка донных отложений не проводилась с момента образования водоема путем строительства узла гидротехнической станции в 1984 году. После частичного спуска воды работы по расчистке пруда будет курировать Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

Ранее в региональном минлесхозе проинформировали, что расчистка пруда от донных отложений позволит активизировать функционирование подводных родников и обеспечить поступление свежей воды, вследствие чего восстановится водно-воздушный баланс объекта, прекратятся происходящие в нем деструктивные процессы. Улучшится качество воды, уменьшится негативное влияние на экологическую систему Безымянного ручья и окружающую среду микрорайона Арбеково.

На работы выделено 27,5 млн рублей. Завершить их намерены в 2024 году.