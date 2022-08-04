Общество

В гимназии № 53 за счет кабинета директора расширили столовую

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После капитального ремонта гимназия № 53 не просто похорошеет, многое в ней изменится. Раньше ученики и педагоги попадали внутрь с одной стороны, теперь главный вход появится с другой.

«Будет установлена конструкция в соответствии с антитеррористической безопасностью. Будет холл, в котором можно переобуться, раздеться, и дальше будет находиться раздевалка», - сообщила директор гимназии № 53 г. Пензы Римма Наумова.

Искать кабинет директора на прежнем месте тоже бессмысленно. Там, где он находился раньше, - столовая. Расширили ее и за счет площадей одного класса. Зато теперь гимназисты станут завтракать и обедать в нормальных условиях.

«Если изначально у нас был зал на 50-60 человек, сейчас уже на 120, благодаря той программе модернизации школьных систем образования, которая реализуется в области. Это прекрасно. Я думаю, ребятам будет нравиться», - отметил министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

Он вместе с руководителем подрядной организации оценил ход работ. За несколько месяцев с момента старта ремонта сделано уже многое. Занимались не только расширением столовой, но и коммуникациями, кровлей. Ученики, заглянувшие в альма-матер, узнают ее с трудом.

«Пока ничего не понятно, беспорядок. Но мы надеемся, что в новой школе будет красиво», - высказалась об увиденном школьница.

«Хотелось бы, чтобы к 1 сентября все уже доделали», - подчеркнула юная пензячка.

Работы в гимназии № 53 завершены на 74%. По словам Алексея Комарова, родителям, педагогам и детям волноваться не стоит.

«По контракту срок исполнения - 1 сентября. Но мы переговорили с подрядчиками, к 15 августа все работы будут завершены», - заявил министр образования.

К старту нового учебного года должно стать красиво не только внутри школы, но и снаружи. На благоустройство территории из местного бюджета дополнительно были выделены 3,5 миллиона рублей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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