Кузнечане задолжали за жилищно-коммунальные услуги 148 млн рублей

04.08.2022 | 11:22

В Кузнецке 3 872 абонента более полугода игнорируют квитанции ресурсоснабжающих организаций.

Общая задолженность населения за услуги ЖКХ составляет порядка 148 млн рублей, из них 34 млн за теплоснабжение, почти 45 млн за воду и водоотведение, около 25 млн за электроэнергию. Остальная сумма - долги перед управляющими компаниями.

Неоплата кузнечанами услуг по теплоснабжению стала сдерживающим фактором при подготовке к зиме. Тем не менее к отопительному сезону уже готовы 79,6% объектов социальной сферы, 95,7% учреждений образования и 75% организаций здравоохранения.

«Работа по взысканию долгов ведется совместно со службой судебных приставов. Для погашения задолженности частями можно обратиться в ресурсоснабжающую организацию и заключить с ней договор о реструктуризации долга», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.