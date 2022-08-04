Общество

Кузнечане задолжали за жилищно-коммунальные услуги 148 млн рублей

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В Кузнецке 3 872 абонента более полугода игнорируют квитанции ресурсоснабжающих организаций.

Общая задолженность населения за услуги ЖКХ составляет порядка 148 млн рублей, из них 34 млн за теплоснабжение, почти 45 млн за воду и водоотведение, около 25 млн за электроэнергию. Остальная сумма - долги перед управляющими компаниями.

Неоплата кузнечанами услуг по теплоснабжению стала сдерживающим фактором при подготовке к зиме. Тем не менее к отопительному сезону уже готовы 79,6% объектов социальной сферы, 95,7% учреждений образования и 75% организаций здравоохранения.

«Работа по взысканию долгов ведется совместно со службой судебных приставов. Для погашения задолженности частями можно обратиться в ресурсоснабжающую организацию и заключить с ней договор о реструктуризации долга», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Гость||

Наверно на еду все денежки тратят,хлебушек вдоволь не всем по карману...

Гость||

целый район чтоль внахаляву живёт ? цыгани ?

Имя: Гость
Комментарий:

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