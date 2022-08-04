Банк «Кузнецкий» снизил ставки по кредитам для населения

04.08.2022 | 10:20

Банк «Кузнецкий» улучшил условия кредитования для населения. Теперь кредиты наличными доступны по ставке от 13% годовых, ипотека на вторичное жилье - от 9,5% годовых, на новостройку - под 6,5%.

Рефинансировать задолженность по кредитам или картам иного банка клиенты смогут по ставке 13,5% годовых, рефинансировать ипотечный кредит - под 9,9% годовых.

«Ставки по кредитам для физических лиц практически вернулись к уровню начала года, и теперь жители региона смогут решить все свои финансовые вопросы, такие как покупка квартиры, автомобиля, ремонт или отдых, с помощью банка «Кузнецкий»», - отметил заместитель председателя правления банка Вадим Власов.

Более подробную информацию можно получить в любом офисе банка, на сайте kuzbank.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.