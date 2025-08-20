Криминал

Молодой мошенник сделал должницей пенсионерку из Белинского района

В Пензенской области 21-летнего уроженца Брянской области обвинили в мошенничестве. Молодой человек находился в трудном финансовом положении и решил заработать незаконным путем.

Мошенническую схему он нашел в интернете. Воспользовавшись чат-ботами на различных платформах, мужчина приобрел виртуальные абонентские номера. С их помощью он входил в личные кабинеты граждан на портале госуслуг, получал доступ к персональным данным и оформлял микрозаймы на имя жертв.

«Со слов подозреваемого, мошеннической деятельностью он занимался с января 2024 года», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Установлено, что молодой человек причастен к 30 преступлениям.

Так, от действий злоумышленника пострадала 66-летняя жительница Белинского района. Ей позвонили из микрофинансовой организации и сообщили о долге, превышающем 200 000 рублей. Шокированная пенсионерка ответила, что не оформляла заем, а потом обратилась в полицию.

Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном. В отношении него возбудили уголовные дела. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник — фото, видео УМВД
