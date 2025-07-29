Банк «Кузнецкий» пополнил коллекцию монет

29.07.2025 | 11:29

В продаже банка «Кузнецкий» появилась новая серия «Города», посвященная юбилейным датам населенных пунктов России.

На монете «800-летие основания г. Юрьевца» запечатлены его герб и вид на Георгиевскую площадь с храмовым комплексом на фоне изображения Волги, выполненного в технике лазерного матирования.

Вторая юбилейная монета этой серии приурочена к 50-летию основания города Новый Уренгой. Его называют газовой столицей России: он дает стране около 60% ресурса.

В продаже также появилась памятная монета «Первый русский профессиональный театр». На ее реверсе размещены изображения здания Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова и аллегорической скульптурной группы, украшающей его фасад. Этот исторический объект стал отправной точкой развития данного вида искусства в России.

Все новинки выполнены из серебра 925-й пробы, номиналом 3 рубля и массой чистого вещества не менее 31,10 г.

Более подробную информацию о новых монетах можно получить в головном офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по телефону 8-800-100-64-10 (звонок бесплатный).

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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