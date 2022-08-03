В Пензе торжественно открыли военно-патриотические сборы «Гвардеец»

03.08.2022 | 15:12

В среду, 3 августа, в Пензе состоялось торжественное открытие военно-патриотических сборов «Гвардеец».

Это общественно значимый молодежный проект Приволжского федерального округа, курируемый полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. Проект реализуется с 2013 года, за это время в нем приняли участие около 5 000 ребят.

В 2022 году на сборы приехало рекордное число команд - 15: 14 из ПФО и одна из Донецка. Всего 300 человек.

Ребята из ДНР прибыли в областной центр минувшей ночью. Их встретил начальник сборов Александр Булгаков (заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ).

Команда сформировалась из старшеклассников, проживающих в разных населенных пунктах Донецкой Народной Республики, большинство из гвардейцев в будущем хотят стать военнослужащими.

На открытии все участники выстроились на плацу филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева. В ознаменование начала смены пензенская делегация подняла флаг «Гвардейца».

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что гвардейцы - это лучшие представители юнармейского движения.

«Вы пройдете курс молодого бойца, ознакомитесь с современными видами вооружения. Пополните знания о военной истории России. Здесь будет интересная и содержательная спортивная жизнь. Не только обучение, но и хорошая культурная программа. Уверен, что те две недели, которые вы проведете здесь, на территории легендарного Пензенского артиллерийского инженерного института, вас сплотят и сдружат», - отметил глава региона в обращении к ребятам.

От имени Игоря Комарова приветствие участникам сборов зачитал заместитель полпреда Олег Машковцев:

«Сегодня юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» - это центральный объединяющий элемент системы допризывной подготовки в округе. Программа сборов позволяет успешно решать задачи по начальной военной подготовке через моделирование условий, приближенных к реальной военной службе.

Сегодня здесь представлены все регионы Приволжского федерального округа. И это точка сборки тех лучших, которых отобрали по результатам муниципальных и региональных этапов мероприятий допризывной подготовки. В этой связи мы рассчитываем на то, что эти сборы здесь, на Пензенской земле, пройдут эффективно».

В период с 3 по 18 августа ребята смогут ощутить на себе особенности жизни военных. В программе: теория и практика по основным военным дисциплинам (строевая, общефизическая, стрелковая, парашютная подготовка), соревнования по пейнтболу, баскетболу, дартсу, спортивному ориентированию.

В целом сборы предполагают возрождение традиций элитной гвардии, дают возможность юношам, ориентированным на службу в Вооруженных Силах РФ, МЧС, МВД, развить свои навыки и утвердиться в намерении идти по выбранному пути.