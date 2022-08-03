Общество

РПН: Весной в школьных столовых уменьшались объемы порций

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Управление Роспотребнадзора по Пензенской области отчиталось о результатах проверки школ, которых в регионе 485. Специалистов интересовала работа столовых.

Горячее питание организовано на всех объектах, в 2021/22 учебном году им было охвачено 96% детей.

«Случаев уменьшения объема порций готовых блюд, сокращения ассортимента поставляемых продуктов и сырья, а также ассортимента готовых блюд и кулинарных изделий, вырабатываемых на пищеблоках образовательных организаций, а также фактов поставки фальсифицированной пищевой продукции не зафиксировано», - сообщили в пресс-службе управления.

Среди претензий - несоответствие фактического рациона согласованным примерным меню, нарушение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоках, ветхость помещений, холодильного и технологического оборудования.

«Также в ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в апреле - мае 2022 года, в условиях сложившейся экономической ситуации устанавливались случаи уменьшения объема порций готовых блюд (гарниров и салатов), замены мяса говядины на мясо птицы», - добавили в РПН.

По выявленным нарушениям составили 210 административных протоколов, из них 87 в отношении организаторов питания, назначили штрафов на общую сумму 1 млн 709 тыс. рублей.

В одном из случаев, в селе Липлейка Спасского района, из-за неудовлетворительного состояния помещения пищеблок закрыли на 13 суток. Во время весенних каникул там сделали ремонт, и в четвертой четверти объект заработал вновь.

«Во всех проверенных школах организован родительский контроль за организацией горячего питания детей, в том числе с оценкой несъедаемости блюд путем взвешивания остатков пищи», - заключили в пресс-службе.

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Гость||

Дело не в остатках пищи- не приучены современные дети к пище, приготовленной на пару и отсутствию специй в ней! Поставь сейчас на столы кетчуп, введи в меню фри, пиццу, безмясые роллы, наггетсы , гамбургеры из полусои ( прости, Господи)- вот все съестся на ура!

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