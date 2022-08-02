Общество

Пензенцы могут получить ответы на вопросы о качестве овощей и фруктов

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С 1 по 12 августа специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области проводят консультации граждан по вопросам качества, безопасности и срокам годности плодоовощной продукции, а также оказывают помощь в составлении претензий в адрес продавцов.

Обращаться следует по телефону горячей линии 8 (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).

«Единый консультационный центр Роспотребнадзора работает в круглосуточном режиме и принимает звонки по телефону 8 (800) 555-49-43», - сообщили также в пресс-службе управления.

Ранее в ведомстве напомнили правила продажи бахчевых культур и дали советы по выбору арбузов и дынь.

В частности, не разрешается продажа арбузов и дынь частями и с надрезами, так как в местах разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы. Недопустима торговля вдоль дорог, в необорудованных местах. Перед покупкой следует внимательно осмотреть плоды: они не должны быть поврежденными или подгнившими, с вмятинами или трещинами на корке.

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Гость||

До глубины души трогает забота Роспотребнадзора о народе...

Гость||

жрите...всё нормально.

Имя: Гость
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