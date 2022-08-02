Пензенцам напомнили, где покупать и как выбирать дыни и арбузы

02.08.2022 | 11:31

В разгар сезона арбузов и дынь в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили правила их продажи и покупки.

Продажа бахчевых культур должна осуществляться с лотков, тележек и на открытых площадках, специально оборудованных для этих целей. Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, хранение плодов на земле не допускается. Также должны быть ценники на товар.

Не разрешается продажа арбузов и дынь частями и с надрезами, так как в местах разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы. У продавца должна быть санитарная книжка и полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность товара, которые он обязан предъявить по требованию покупателя.

«Реализация бахчевых культур вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест недопустима. В местах несанкционированной торговли продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, они могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей», - напомнили в пресс-службе управления.

Чтобы избежать отравления, перед покупкой следует внимательно осмотреть плоды: они не должны быть поврежденными или подгнившими, с вмятинами и трещинами на корке. Также следует помнить о том, что в ранних арбузах и дынях может содержаться высокое количество нитратов, которые ускоряют созревание и повышают массу плода.

В управлении отметили, что при исследовании бахчевых культур в 2022 году фактов превышения гигиенических нормативов не выявлялось.