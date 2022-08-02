Общество

Пензенцам напомнили, где покупать и как выбирать дыни и арбузы

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В разгар сезона арбузов и дынь в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили правила их продажи и покупки.

Продажа бахчевых культур должна осуществляться с лотков, тележек и на открытых площадках, специально оборудованных для этих целей. Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, хранение плодов на земле не допускается. Также должны быть ценники на товар.

Не разрешается продажа арбузов и дынь частями и с надрезами, так как в местах разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы. У продавца должна быть санитарная книжка и полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность товара, которые он обязан предъявить по требованию покупателя.

«Реализация бахчевых культур вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест недопустима. В местах несанкционированной торговли продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, они могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей», - напомнили в пресс-службе управления.

Чтобы избежать отравления, перед покупкой следует внимательно осмотреть плоды: они не должны быть поврежденными или подгнившими, с вмятинами и трещинами на корке. Также следует помнить о том, что в ранних арбузах и дынях может содержаться высокое количество нитратов, которые ускоряют созревание и повышают массу плода.

В управлении отметили, что при исследовании бахчевых культур в 2022 году фактов превышения гигиенических нормативов не выявлялось.

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Гость||

До глубины души трогает забота Роспотребнадзора о народе...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Не разрешается продажа арбузов и дынь частями и с надрезами,
Ну тогда почему в супермаркетах нарезают? Например у Тоцкого.

penzainform.ru писал(a):

Реализация бахчевых культур вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест недопустима.
По всей Пензе торгуют вдоль дорог из фургона грузовиков.

Гость||

эту химозу вообще сейчас есть нельзя

Гость||

Рановато есть арбузную ягоду, в сентябре самое то...

Гость||

во всех супермаркетах половинками арбузы продают, чё РПН им не объяснит, а? или они рпн лесом шлют? только простым гражданам можно всякую хрень втирать и запрещать?

Гость||

Гость писал(a):

Рановато есть арбузную ягоду, в сентябре самое то...
А вот это точно.

Гость||

Да, почти во всех магазинах разрезанные половинки арбузов продают.

Имя: Гость
Комментарий:

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