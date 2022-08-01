В Пензе установили доску памяти скульптора Виктора Буяльского

01.08.2022 | 20:39

На доме, где жил скульптор Виктор Буяльский, установили мемориальную доску. Инициаторы - вдова и дочь. Мастера не стало 23 года назад.

«У него, я бы сказала, особые заслуги перед Россией. Он автор очень многих портретов писателей, художников, композиторов, артистов. Виктор Иванович своим творчеством напоминает, что чрезвычайно важно Россию любить», - отметила вдова скульптора Лариса Буяльская.

Скульптор, художник проектировал и создавал памятники, писал портреты. Он был полон творческих планов, но внезапно ушел в 52 года.

Работы Буяльского хранятся в различных галереях страны, есть и в Пензенской картинной. Родные неоднократно пытались организовать выставку изваяний на постоянной основе, но последнее пристанище (на базе школы № 50) пришлось покинуть в минувшем году. Однако музей будет - виртуальный, в квартире, где жил скульптор.

«Мы решили сделать не ноу-хау, но близкое к тому. Давно была идея, еще когда я преподавала в университете, мы со студентами делали 3D-модели нашего виртуального музея. Сейчас остается сделать платформу, на которой мы все разместим», - пояснила дочь скульптора Елена Буяльская.

Лариса Буяльская через несколько дней переедет с дочерью в Санкт-Петербург. Пензенцам о скульпторе напомнит памятная доска, установленная с помощью управляющей компании. А вскоре откроется виртуальный музей Виктора Буяльского.