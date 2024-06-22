В канун Дня памяти и скорби пензенцы зажгли 3 000 свечей

22.06.2024 | 10:08

Вечером в пятницу, 21 июня, в Пензе прошла акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби - началу Великой Отечественной войны.

Желающие почтить память героев, собрались у Монумента воинской и трудовой славы. В числе прочих пришли представители органов власти, сотрудники МЧС, регионального следственного управления, прокуратуры, органов внутренних дел, общественных объединений, молодежных организаций, ветераны боевых действий.

Горожане выложили более чем из 3 тысяч свечей изображение памятника матросу и солдату - освободителям Севастополя как символ единения поколений.

Также из свечей составили надпись «Пенза помнит».

«Память о павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. После этого пензенцы возложили горящие свечи и цветы к Вечному огню», - сообщили в пресс-службе городской администрации.