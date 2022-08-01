В двух микрорайонах Пензы снова отключат горячую воду

01.08.2022 | 11:18

В Пензе проводятся испытания по определению пропускной способности системы теплоснабжения для подготовки к новому отопительному сезону. В связи с этим потребителям отключат горячую воду.

Ограничение подачи коснется жителей ГПЗ-24 и Маяка. Воды не будет на улицах Антонова, 2, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 5л, 5н, 5м, 5о, 5п, 5р, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76, Ангарской, 11, Зарубина, 27, Измайлова, 58а (к. 1, 2 и 3), 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 73, 74, 76, 79, 81, 83, Ново-Казанской, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22, Стадионной, 1, 2, 3, 4, Бумажников, 1, 3, 14/21, Парковой, 10, Тарханова, 10, 10в, 11, 13, 15, Фабричной, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14.

Также ресурс будет отсутствовать в детских садах № 5 «Умка», № 4 Солнышко», № 4 «Мозаика», № 57 филиал «Матрешка», филиале детского сада № 5 «Антошка», ФОКах «Золотая шайба», «Олимпийский», «Маяк», школах № 77 (корпус 1 и 2) и 43, клинике диагностики и лечения на Измайлова, поликлинике № 4, детской поликлинике № 4, стоматологической поликлинике № 3, МАУ «Детское и лечебное питание» на улице Измайлова.

«Период отключения - с 8:00 2 августа до 8:00 3 августа», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Несколько дней назад в тех же микрорайонах отключали горячую воду из-за испытаний на сетях.

Ранее администрация Пензы обновила список улиц, на которые по тем или иным причинам летом не будет подаваться горячая вода.