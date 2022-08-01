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Общество

В двух микрорайонах Пензы снова отключат горячую воду

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В Пензе проводятся испытания по определению пропускной способности системы теплоснабжения для подготовки к новому отопительному сезону. В связи с этим потребителям отключат горячую воду.

Ограничение подачи коснется жителей ГПЗ-24 и Маяка. Воды не будет на улицах Антонова, 2, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 5л, 5н, 5м, 5о, 5п, 5р, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76, Ангарской, 11, Зарубина, 27, Измайлова, 58а (к. 1, 2 и 3), 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 73, 74, 76, 79, 81, 83, Ново-Казанской, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22, Стадионной, 1, 2, 3, 4, Бумажников, 1, 3, 14/21, Парковой, 10, Тарханова, 10, 10в, 11, 13, 15, Фабричной, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14.

Также ресурс будет отсутствовать в детских садах № 5 «Умка», № 4 Солнышко», № 4 «Мозаика», № 57 филиал «Матрешка», филиале детского сада № 5 «Антошка», ФОКах «Золотая шайба», «Олимпийский», «Маяк», школах № 77 (корпус 1 и 2) и 43, клинике диагностики и лечения на Измайлова, поликлинике № 4, детской поликлинике № 4, стоматологической поликлинике № 3, МАУ «Детское и лечебное питание» на улице Измайлова.

«Период отключения - с 8:00 2 августа до 8:00 3 августа», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Несколько дней назад в тех же микрорайонах отключали горячую воду из-за испытаний на сетях.

Ранее администрация Пензы обновила список улиц, на которые по тем или иным причинам летом не будет подаваться горячая вода.

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Гость||

Проблемы нет. Буртасы все равно не моются.

Гость||

В Арбеково отключили без предупреждения якобы до 10 августа. С 28 числа уже без воды горячей сидим.

Гость||

Гость писал(a):

В Арбеково отключили без предупреждения якобы до 10 августа. С 28 числа уже без воды горячей сидим.
Бойлер купить,не?

Гость||

На Чаадаева111, месяц почти не было горячей воды,дали на 3 дня,вчера опять отключили. Давно такого бардака не было.

Имя: Гость
Комментарий:

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