В двух микрорайонах Пензы отключат горячую воду

25.07.2022 | 11:13

Жителей микрорайонов ГПЗ и Маяк предупредили об отключении горячего водоснабжения на сутки. Из-за испытаний на сетях ресурса не будет с 8:00 26 июля до 8:00 27-го.

Речь идет о следующих адресах:

- ул. Антонова, 2, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 5л, 5н, 5м, 5о, 5п, 5р, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76;

- ул. Измайлова, 58а (к. 1 - 3), 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 73, 74, 76, 79, 81, 83;

- ул. Ново-Казанская, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22;

- ул. Фабричная, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14;

- ул. Тарханова, 10, 10в, 11, 13, 15;

- ул. Стадионная, 1, 2, 3, 4;

- ул. Бумажников, 1, 3, 14/21;

- ул. Ангарская, 11;

- ул. Зарубина, 27;

- ул. Парковая, 10.

ГВС также не будет в детских садах № 4 «Мозаика» (и его филиале «Солнышко»), № 5 «Умка», филиалах детских садов № 5 «Антошка» и № 57 «Матрешка», физкультурно-оздоровительных комплексах «Золотая шайба», «Олимпийский», «Маяк», школах № 43 и 77 (корпус 1, 2), клинико-диагностической лаборатории и МАУ «Детское и лечебное питание» на улице Измайлова, поликлинике № 4, детской поликлинике № 4, стоматологии № 3.

«Временная приостановка горячего водоснабжения в Пензенском колледже архитектуры и строительства, запланированная в связи с ремонтом котельной ОАО «ЭнергоСервис», переносится на более поздний срок. Горячей воды здесь не будет с 1 по 14 августа 2022 года», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.