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Общество

Пензенцам рассказали, как не стать добычей хищника в лесу

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Сначала бурый медведь наследил в апреле этого года в Сосновоборском районе. Там же в июне он попал в объектив фотоловушки. Теперь косолапый засветился в социальных сетях. В них пишут, что якобы дикое животное загрызло человека в лесу, причем фотографии прикладываются одни и те же, а вот районы указываются разные.

И хотя специалисты из минлесхоза и некоторые паблики предупреждают, что это фейк, люди все равно начинают оставлять беспокойные комментарии. Впрочем, не все разделяют их мнение.

«Принимайте меры! Или будем ждать ЧС с летальным исходом. В заповедники их иммигрируйте или другим способом решите угрозу!» - потребовал пользователь.

«Какие меры? Лес - это их дом. Пришли, пусть живут», - заявил комментатор.

По экспертной оценке специалистов, в Пензенской области проживает пять-шесть медведей. Речь в первую очередь о лесах Сосновоборского, Никольского, Шемышейского, Лунинского, Городищенского и Кузнецкого районов.

«При нахождении в лесных угодьях необходимо соблюдать технику безопасности: избегать заваленных, буреломных мест, при сборе грибов и ягод поинтенсивнее шуметь, держаться поближе друг к другу (если с коллективом) и, если вы увидите дикое животное, не приближаться к нему», - предупредил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

Последние 10 лет в регионе не наблюдалось ни одного медведя. Даже было принято решение исключить его из Красной книги Пензенской области. И, возможно, в Сурский край поначалу стали захаживать животные из другого региона, а затем здесь появились и свои медвежата.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

я в городе могу набросится и искусать хоть и двуногий

Гость||

Как от тебя защищаться, если чо. Про мишек все понятно. Врубил на телефоне Тимати на всю катушку и ходи по лесу, хоть всю неделю спокойно - медведи все разбегутся кто в Москву, кто в Мурманск

Гость||

Я меня, когда я был на охоте, лось изнасиловал. Подкараулил меня и сделал своё дело.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Или будем ждать ЧС с летальным исходом
как вы догодались.

Гость||

Здесь не про лосей а про медведей,вот когда мишка тебя тогда и пиши .

Гость||

Даже песня такая была "На медведя выйдя я без испуга, Если с другом буду я , а медведь без друга!!

Гость||

Ждем человеческих жертв.

Гость||

Гость писал(a):

лось изнасиловал
вежливый ?

Имя: Гость
Комментарий:

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