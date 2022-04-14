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Общество

За медведем в Пензенской области установят наблюдение

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По следам бурого медведя пустился инспектор государственного природного зоологического заказника. В Сосновоборском районе Пензенской области завелся дикий зверь - оставил на снегу отпечатки своих лап. Судя по их размеру и некоторым другим особенностям, животному около пяти лет или чуть больше.

«Скорее всего, самец. Теперь будет установлено наблюдение нашими охотоведами, охотоведами заказника. Зверь осторожный, поэтому ведет себя так, как и подобает дикому животному, то есть избегает встречи с человеком», - сообщил начальник отдела Минлесхоза Пензенской области Денис Салагин.

Вероятно, мишка из соседнего региона забрел в пензенские леса в поисках кормовой базы. Всеядный представитель мира дикой природы вырастает от 1,5 до 2 метров в высоту и весит порядка 200 килограммов.

Специалисты отмечают, что весной после спячки косолапые в поисках пропитания представляют опасность. Так что провоцировать истощенного за зиму зверя не стоит.

«Любое дикое животное, если его загнать в угол и оно окажется в беспомощном состоянии, будет защищаться всегда. Не надо предпринимать попыток загнать, преследовать, если вдруг встретились с ним. Разойдитесь спокойно, не шумите», - посоветовал Денис Салагин.

Для пензенской области присутствие медведя нехарактерно, хотя следы его пребывания инспекторы охотхозяйств все-таки фиксируют. С 2018-го зверь заходил в Лунинский, Городищенский, Земетчинский районы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Если его собьют машиной,то каков штраф?

Если он задерёт человека,то Минлесхоз несёт ответственность?

Гость||

хана медведю.

Гость||

Хана Мишане. Зря к нам забрёл.

Гость||

Усе это он зря к нам в область за шел его тут не кому охранять на него теперь охоту устроют.

Хромой Гончар||

Опасный гость...

Гость||

"установят наблюдение" ну ну наблюдатели.

Гость||

Хромой Гончар писал(a):

Хромой Гончар|14.04.2022 19:44|

Опасный гость...

ну не опаснее охотника в лесу

Гость||

Дикие буртасы его выловят, оденут намордник и по ярманкам водить будут.

Имя: Гость
Комментарий:

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