Общество

В пензенском минлесхозе утвердили лимит охоты на косулю

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В минлесхозе с 1 по 15 августа будут ждать всех, кто хочет подать заявку для участия в специальной лотерее. В Пензенской области утвержден лимит добычи охотничьих ресурсов.

«Лось - 340 голов, 650 косуль, 65 оленей и 36 барсуков. Из 650 косуль выдадут разрешение на 60 в общедоступных охотничьих угодьях », - уточнил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

Лотерея по распределению разрешений на законную добычу косули состоится 25 августа. Сам сезон охоты на это парнокопытное начнется 1 октября и завершится 10 января.

«При подаче заявления на участие в розыгрыше необходимы охотничий билет и заявка. Госпошлину уплачивать не нужно, она уплачивается только по результатам жеребьевки: кто выиграет - уплачивает по факту», - сообщил Денис Кисельманов.

По сравнению с 2021 годом лимит на добычу косули в общедоступных охотничьих угодьях увеличился в два раза. Это связано с ростом популяции животных.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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