Общество

В Пензе изменится схема движения дачного автобуса № 48а

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В Пензе на несколько дней изменится схема движения дачного маршрута № 48а «Дизельный завод - СНТ «Малиновка».

«С 30 июля по 3 августа от конечной остановки «Дизельный завод» движение автобусов будет осуществляться по следующим улицам: Калинина - Металлистов - проезд Металлистов - Отдельная - Баумана - Терновского - Центральная - Перспективная и далее по маршруту», - предупредили в пресс-службе администрации Пензы.

Изменение схемы связано с перекрытием участка от улицы 40 лет Октября до пересечения Рябова и Центральной. В рамках третьего этапа реконструкции там будут монтировать железобетонные балки путепровода.

В областном управлении строительства говорят о закрытии лишь сквозного проезда из одного района города в другой. Основные участки транспортной артерии будут доступны для автолюбителей. Знаки разместят в целях безопасности.

Так что жители Мичуринского могут не волноваться - ремонт дорожного полотна не помешает их въезду и выезду из поселка.

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