В Пензе перекроют дорогу от улицы 40 лет Октября до Рябова

28.07.2022 | 13:00

С 6:00 субботы, 30 июля, в Пензе закроют движение по дороге от улицы 40 лет Октября до Рябова. Об этом автомобилистов предупредил региональный минстрой.

Перекрытие связано с третьим этапом реконструкции участка, в рамках которого на объекте будут монтировать железобетонные балки путепровода.

Ездить по этой дороге нельзя будет в течение четырех дней - до 6:00 3 августа.

«На время проведения работ будет организован маршрут объезда», - уточнили в пресс-службе министерства. Водителям предлагают двигаться через улицу Терновского с выездом на Металлистов или Свердлова.

В 2022 году специалисты занимаются участком от Бийской улицы до пересечения Рябова и Перспективной. Первый этап завершился в 2020-м, второй - в 2021-м.