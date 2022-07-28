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Общество

В Пензе перекроют дорогу от улицы 40 лет Октября до Рябова

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С 6:00 субботы, 30 июля, в Пензе закроют движение по дороге от улицы 40 лет Октября до Рябова. Об этом автомобилистов предупредил региональный минстрой.

Перекрытие связано с третьим этапом реконструкции участка, в рамках которого на объекте будут монтировать железобетонные балки путепровода.

Ездить по этой дороге нельзя будет в течение четырех дней - до 6:00 3 августа.

«На время проведения работ будет организован маршрут объезда», - уточнили в пресс-службе министерства. Водителям предлагают двигаться через улицу Терновского с выездом на Металлистов или Свердлова.

В 2022 году специалисты занимаются участком от Бийской улицы до пересечения Рябова и Перспективной. Первый этап завершился в 2020-м, второй - в 2021-м.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

А как же будут водители автобусов 54 заправляться? Придумали очень здорово!

Гость||

А поселок Мичуринский как будет до Пензы добираться?

Гость||

Надо общественный транспорт обновлять они все дороги строят

Имя: Гость
Комментарий:

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