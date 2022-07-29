Общество

Опубликованы данные о новых случаях COVID в Пензенской области

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В пятницу, 29 июля, региональный оперштаб сообщил о 52 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 23 человека госпитализированы.

23 пациента проживают в Пензе, 7 - в Кузнецком районе, 5 - в Каменском.

4 случая коронавирусной инфекции выявлено в Заречном, по 3 - в Колышлейском и Нижнеломовском районах, по 2 - в Белинском и Сердобском, по 1 - в Бековском, Земетчинском и Шемышейском районах.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания с начала эпидемии в Пензенской области достигло 189 040. За это время выздоровело 182 505 пациентов, в том числе 28 июля выписались 23. Скончалось за этот период в общей сложности 5 987 человек, из них 1 летальный случай зафиксирован за минувший день.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, Пензенская область по-прежнему находится в красной зоне.

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Гость||

как по часам боты пишут

Гость||

ООО божжжеее спасссииии аааааа!!! Барановирус возвращается)

Гость||

Срачно вводитя мордотряпочный режим! А с ними мощные штрафы для пополнения разворованного бюджета. И полиционерам дать задание ходить и выписывать бумажки на безтряпочников. Пока пацаны на украине воюют, найдутся и те, кто будет безмасочников оприходовать. Отличная, безопасная работа в тёплом тылу

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