Опубликованы данные о новых случаях COVID в Пензенской области

29.07.2022 | 13:37

В пятницу, 29 июля, региональный оперштаб сообщил о 52 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 23 человека госпитализированы.

23 пациента проживают в Пензе, 7 - в Кузнецком районе, 5 - в Каменском.

4 случая коронавирусной инфекции выявлено в Заречном, по 3 - в Колышлейском и Нижнеломовском районах, по 2 - в Белинском и Сердобском, по 1 - в Бековском, Земетчинском и Шемышейском районах.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания с начала эпидемии в Пензенской области достигло 189 040. За это время выздоровело 182 505 пациентов, в том числе 28 июля выписались 23. Скончалось за этот период в общей сложности 5 987 человек, из них 1 летальный случай зафиксирован за минувший день.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, Пензенская область по-прежнему находится в красной зоне.