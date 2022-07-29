Общество

Мнения: Спутник не был бы собой без «Термодома»

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Городу Спутнику - 15 лет. Торжества продолжаются, привлекая в микрорайон все больше людей, которые ежедневно восторгаются местной инфраструктурой и сравнивают Спутник с классической Европой.

При этом нельзя не отметить роль застройщика Города Спутника. С самого начала проект реализует холдинг «Термодом», руководит которым заслуженный строитель России Рафик Ибрагимов. Построить город в чистом поле - его идея, к которой 15 лет назад относились скептически, а теперь приходят гулять на набережную и ждут строительства новых домов и кварталов.

«Термодом» близок к тому, чтобы ввести в Спутнике миллионный квадратный метр жилья. Сейчас здесь живут 45 тысяч человек. Благодаря деятельности холдинга организовано 1 254 предприятия и открыто больше 11 тысяч рабочих мест.

Планов много, и застройщик собирается сделать все, чтобы жителям Спутника было комфортно и в будущем.

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