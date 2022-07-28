Закрытие проезда до улицы Рябова не помешает жителям Мичуринского

28.07.2022 | 18:00

Жители Мичуринского могут не волноваться - ремонт дорожного полотна не помешает их въезду и выезду из поселка.

СМИ сообщали об ограничении движения транспорта от улицы 40 лет Октября до улицы Рябова. Как выяснилось, в субботу, 30 июля, закроется только участок от проезда под железнодорожными путями и дальше в сторону Терновки - всего несколько сотен метров. Это нужно для реализации третьего этапа строительства новой городской магистрали.

«Необходимо осуществить монтаж бетонных балок путепровода через автомобильную дорогу, которая реконструируется», - пояснил и. о. заместителя начальника ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Михаил Кузьменко.

В областном управлении строительства говорят о закрытии лишь сквозного проезда из одного района города в другой. Основные участки транспортной артерии будут доступны для автолюбителей. Знаки разместят в целях безопасности.

Установка 30-метровых опор будет осуществляться с применением тяжелой техники. Водителям рекомендуют искать объездные пути.

«В связи с этим Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области издало приказ о временном прекращении движения всех видов транспортных средств, к которому приложена временная схема организации дорожного движения. Она размещена на сайте министерства», - сообщил Михаил Кузьменко.

Попасть из Кривозерья в Терновку этим путем автолюбители не смогут в течение почти пяти дней. Все работы дорожники обещают завершить к 3 августа.