На ул. 40 лет Октября в Пензе продолжается строительство эстакады

В Пензе продолжается реконструкция улицы 40 лет Октября. На третьем этапе предусмотрено строительство эстакады.
«Подрядная организация завершила работы по надвижке первого металлического пролетного строения эстакады. Они проводились непосредственно над железнодорожными путями в период технологических «окон», предоставленных ОАО «РЖД» в течение четырех дней», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.
Уточняется, что надвижка производилась с помощью четырех пучков арматурных канатов и четырех гидравлических домкратов мощностью 400 тонн каждый.
Весь объем работ по реконструкции дороги между микрорайонами Терновка и Кривозерье разделен на три этапа. Первый завершили в 2020 году.
В рамках второго (на участке от пересечения улиц Рябова и Перспективной до Центральной) переложили инженерные коммуникации, обустроили локальные очистные сооружения, ливневую канализацию и «дорожную одежду».
По третьему этапу (от Бийской до пересечения с улицами Рябова и Перспективной) переустроили инженерные коммуникации, возводят эстакаду.
Отставания от графика не наблюдается. Работы на первом и втором этапах окончены досрочно.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Щас обиженка уволенная от пьяного угара проснётся и про подрядчика отпишится.