На ул. 40 лет Октября в Пензе продолжается строительство эстакады

24.12.2021 | 09:40

В Пензе продолжается реконструкция улицы 40 лет Октября. На третьем этапе предусмотрено строительство эстакады.

«Подрядная организация завершила работы по надвижке первого металлического пролетного строения эстакады. Они проводились непосредственно над железнодорожными путями в период технологических «окон», предоставленных ОАО «РЖД» в течение четырех дней», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Уточняется, что надвижка производилась с помощью четырех пучков арматурных канатов и четырех гидравлических домкратов мощностью 400 тонн каждый.

Весь объем работ по реконструкции дороги между микрорайонами Терновка и Кривозерье разделен на три этапа. Первый завершили в 2020 году.

В рамках второго (на участке от пересечения улиц Рябова и Перспективной до Центральной) переложили инженерные коммуникации, обустроили локальные очистные сооружения, ливневую канализацию и «дорожную одежду».

По третьему этапу (от Бийской до пересечения с улицами Рябова и Перспективной) переустроили инженерные коммуникации, возводят эстакаду.

Отставания от графика не наблюдается. Работы на первом и втором этапах окончены досрочно.