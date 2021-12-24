Общество

На ул. 40 лет Октября в Пензе продолжается строительство эстакады

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В Пензе продолжается реконструкция улицы 40 лет Октября. На третьем этапе предусмотрено строительство эстакады.

«Подрядная организация завершила работы по надвижке первого металлического пролетного строения эстакады. Они проводились непосредственно над железнодорожными путями в период технологических «окон», предоставленных ОАО «РЖД» в течение четырех дней», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Уточняется, что надвижка производилась с помощью четырех пучков арматурных канатов и четырех гидравлических домкратов мощностью 400 тонн каждый.

Весь объем работ по реконструкции дороги между микрорайонами Терновка и Кривозерье разделен на три этапа. Первый завершили в 2020 году.

В рамках второго (на участке от пересечения улиц Рябова и Перспективной до Центральной) переложили инженерные коммуникации, обустроили локальные очистные сооружения, ливневую канализацию и «дорожную одежду».

По третьему этапу (от Бийской до пересечения с улицами Рябова и Перспективной) переустроили инженерные коммуникации, возводят эстакаду.

Отставания от графика не наблюдается. Работы на первом и втором этапах окончены досрочно.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

Щас обиженка уволенная от пьяного угара проснётся и про подрядчика отпишится.

Гость||

Гость писал(a):

Щас обиженка уволенная от пьяного угара проснётся и про подрядчика отпишится.
Вместе вчера бухали?

Имя: Гость
Комментарий:

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