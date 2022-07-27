В Пензе подросток не может получить справку от нарколога бесплатно

27.07.2022 | 13:05

«Почему для подростка, окончившего 9 классов, взять справку от нарколога - платная услуга?» - такой вопрос задала одна из участниц чата PenzaInform.ru в Telegram Татьяна К.

По ее словам, психиатр и нарколог входят в обязательный перечень медкомиссии после окончания школы и перед поступлением в другое учебное заведение. Психиатра можно пройти бесплатно, а «чем отличается нарколог - непонятно».

В среду, 27 июля, ситуацию прокомментировал представитель центра управления регионом. Он напомнил, что для оформления справки по форме 086/у необходимы данные о результатах лабораторных исследований, флюорографии, а также осмотров у нескольких специалистов: терапевта, отоларинголога, окулиста, хирурга и невролога.

«Данный перечень обследований входит в гарантированный объем предоставления бесплатной медицинской помощи территориальной программы государственных гарантий и предоставляется гражданам бесплатно.

В силу того, что учреждения образования требуют предоставить при поступлении заключения от врачей-психиатров, наркологов или других специалистов, которые не входят в объем предоставления бесплатной медицинской помощи, выдать такие заключения на безвозмездной основе не представляется возможным. По вопросу целесообразности включения дополнительных осмотров Вам необходимо обратиться к руководству учебного заведения», - говорится в ответе.