Общество

В Пензе подросток не может получить справку от нарколога бесплатно

Печать
Telegram

«Почему для подростка, окончившего 9 классов, взять справку от нарколога - платная услуга?» - такой вопрос задала одна из участниц чата PenzaInform.ru в Telegram Татьяна К.

По ее словам, психиатр и нарколог входят в обязательный перечень медкомиссии после окончания школы и перед поступлением в другое учебное заведение. Психиатра можно пройти бесплатно, а «чем отличается нарколог - непонятно».

В среду, 27 июля, ситуацию прокомментировал представитель центра управления регионом. Он напомнил, что для оформления справки по форме 086/у необходимы данные о результатах лабораторных исследований, флюорографии, а также осмотров у нескольких специалистов: терапевта, отоларинголога, окулиста, хирурга и невролога.

«Данный перечень обследований входит в гарантированный объем предоставления бесплатной медицинской помощи территориальной программы государственных гарантий и предоставляется гражданам бесплатно.

В силу того, что учреждения образования требуют предоставить при поступлении заключения от врачей-психиатров, наркологов или других специалистов, которые не входят в объем предоставления бесплатной медицинской помощи, выдать такие заключения на безвозмездной основе не представляется возможным. По вопросу целесообразности включения дополнительных осмотров Вам необходимо обратиться к руководству учебного заведения», - говорится в ответе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Юный алкаш потому что.

Гость||
+1

penzainform.ru писал(a):

прокомментировал представитель центра управления регионом
А представитель центра управления регионом сам не может обратится к руководству учебного заведения для получения разъяснения? Или это надо попу оторвать от насиженного места? Или его работа заключается давать отписки на обращения граждан?

Гость||

ХАЛЯВА ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ !!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте