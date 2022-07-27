Общество

Для двух улиц в Заре подготовили проекты дороги и водопровода

Печать
Telegram

В Пензе разработали документацию на строительство дороги и обустройство водопровода на двух улицах в микрорайоне Заря. Однако средств на реализацию проектов пока не нашли. Об этом сообщили представители центра управления регионом, отвечая на претензию жителя города.

«Улица в честь героя Чеченской войны в Заре. Здесь не только никогда не было асфальта, даже строительный мусор город не (вывозит)», - написал мужчина в телеграм-чате сетевого издания «ПензаИнформ» и выложил фото грунтовой дороги, размытой после дождя.

Ему сообщили, что местные власти начали двигаться к решению проблемы.

«По информации МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы», разработана проектная документация на дороги и водопровод в микрорайоне Заря по улицам Владимира Квышко и Дмитрия Шорникова. Результаты государственной экспертизы получены», - пояснили в ЦУРе.

Однако строительство не началось, его сроки можно будет определить лишь после выделения денег из городского бюджета.

Подполковник Владимир Квышко и капитан юстиции Дмитрий Шорников - сотрудники ФСБ, погибшие на территории Северного Кавказа в 1995 и 2000 годах соответственно. Посмертно награждены орденами Мужества. Улицы в Заре были названы в их честь в 2017 году.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото t.me
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте