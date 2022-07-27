Для двух улиц в Заре подготовили проекты дороги и водопровода

27.07.2022 | 08:52

В Пензе разработали документацию на строительство дороги и обустройство водопровода на двух улицах в микрорайоне Заря. Однако средств на реализацию проектов пока не нашли. Об этом сообщили представители центра управления регионом, отвечая на претензию жителя города.

«Улица в честь героя Чеченской войны в Заре. Здесь не только никогда не было асфальта, даже строительный мусор город не (вывозит)», - написал мужчина в телеграм-чате сетевого издания «ПензаИнформ» и выложил фото грунтовой дороги, размытой после дождя.

Ему сообщили, что местные власти начали двигаться к решению проблемы.

«По информации МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы», разработана проектная документация на дороги и водопровод в микрорайоне Заря по улицам Владимира Квышко и Дмитрия Шорникова. Результаты государственной экспертизы получены», - пояснили в ЦУРе.

Однако строительство не началось, его сроки можно будет определить лишь после выделения денег из городского бюджета.

Подполковник Владимир Квышко и капитан юстиции Дмитрий Шорников - сотрудники ФСБ, погибшие на территории Северного Кавказа в 1995 и 2000 годах соответственно. Посмертно награждены орденами Мужества. Улицы в Заре были названы в их честь в 2017 году.