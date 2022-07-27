Число новых случаев COVID в области стало максимальным за июль

27.07.2022 | 13:22

В среду, 27 июля, региональный оперативный штаб сообщил о том, что за минувшие сутки в Пензенской области подтверждено 52 новых случая COVID-19. 18 пациентам потребовалась госпитализация.

В июле это максимальный ежесуточный показатель. До этого 50 случаев коронавирусной инфекции было зарегистрировано 22-го числа.

36 заболевших живут в Пензе, 4 в Заречном, остальные - в районах: по 2 в Бессоновском и Сердобском, по 1 - в Бековском, Белинском, Городищенском, Земетчинском, Каменском, Пачелмском, Пензенском и Тамалинском.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала эпидемии в регионе достигло 188 937.

За это время выздоровели 182 441 человек, скончались 5 985 (в том числе один за минувший день). По данным сайта стопкоронавирус.рф, область продолжает находиться в красной зоне.