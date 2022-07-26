В Пензе начался капитальный ремонт музыкальной школы

26.07.2022 | 18:45

К полувековому юбилею детской музыкальной школы № 2 педагогический коллектив и воспитанники получили подарок. За довольно короткий промежуток времени облик учреждения дополнительного образования изменился до неузнаваемости. В начале года оно выглядело совсем иначе.

В 2022-м приступили к реализации масштабного проекта по капитальному ремонту. Его разбили на две части, начали с наружных работ.

«Надеюсь, что в августе первый этап закончим. Утеплили фасад, заменили три крыши - над вестибюлем, над основным зданием, скатную над большим концертным залом», - уточнила директор детской музыкальной школы № 2 г. Пензы Оксана Матвеева.

Также установили пластиковые окна в помещениях, где стояли деревянные рамы. Самые старые были в переходе к большому концертному залу.

Столь капиталоемкие работы стали возможны благодаря тому, что школа попала в программу по капитальному ремонту учреждений культуры, предусматривающую финансовую поддержку из федерального бюджета.

К дизайнерскому оформлению привлекут известного в Пензе художника граффити Никиту Романова. Краски куплены, главное - чтобы погода не подвела и мастер настенных рисунков приступил к работе.

Что касается второго этапа, то это будет ремонт большого и малого концертных залов, некоторых учебных классов, замена полов, части радиаторов отопления и электрики. Приступить должны в январе 2023-го - в разгар учебного года. В каких стенах организуют образовательный процесс, еще обсуждается.

«Центр культуры и досуга - частично, Центр хореографического искусства - несколько классов, рассматриваем детскую художественную школу № 2 на Толстого. То есть в близлежащем окружении», - пояснила Оксана Матвеева.

Сейчас рассматривают все возможные варианты размещения юных музыкантов и их педагогов. В основном здании школы на улице Ленина занимается 400 детей.