Пензенцам обещают грозу и 30-градусную жару

26.07.2022 | 16:13

В среду, 27 июля, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

Об этом сообщили в главном региональном управлении МЧС со ссылкой на Пензенский гидрометеоцентр.

Днем местами ожидается гроза, жара +30 °С.

Также в области прогнозируется переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 ºС, днем +25…+30 ºС.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали советы о том, какие меры безопасности следует принимать в жару.

В частности, необходимо ограничить пребывание на улице (особенно в транспорте), до минимума снизить физические нагрузки, носить светлую одежду из натуральных тканей, избегать высококалорийной пищи, употреблять больше жидкости.