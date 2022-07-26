Пензенцам напомнили правила безопасного поведения в жару

26.07.2022 | 14:24

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили, что жара может негативно влиять на здоровье людей, особенно маленьких и пожилых.

Чтобы избежать перегрева и обострения хронических заболеваний, следует соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер.

В жару необходимо ограничить пребывание на улице и до минимума снизить физические нагрузки. Помещения нужно проветривать и по возможности пользоваться вентиляторами.

При выходе на улицу рекомендуется надевать светлую легкую одежду из натуральных тканей, желательно со свободным воротом, и обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиком.

Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, поэтому следует избегать жирных, жареных, копченых продуктов и свести потребление мяса к минимуму, а лучше заменить его рыбой или морепродуктами. Овощи и фрукты необходимо тщательно промывать. Рекомендуется исключить приемы пищи в жаркое время дня и перенести их на утро и вечер.

Чтобы не допустить обезвоживания, следует пить больше чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. От жидкостей с повышенным содержанием сахара, а также газированных, энергетических и алкогольных напитков лучше отказаться.

Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Вместе с тем важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. В течение дня рекомендуется принять прохладный душ.

Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. При посещении людных мест (например, магазинов) нужно отдавать предпочтение тем, где обеспечивается оптимальный температурный режим воздуха.

Купание и водные процедуры на открытом воздухе можно проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей.