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Общество

Жителям региона объяснили, кто должен следить за зеленью у могил

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Жителям Пензенской области объяснили, на чьих плечах лежит забота о состоянии могил, окруженных растительностью.

«На территории кладбища поселка Подлесного Бессоновского района много аварийных деревьев, нависающих над могильными сооружениями. При неблагоприятных погодных условиях возникает вероятность того, что деревья упадут на памятники и ограды. Разросшийся кустарник уже не дает пройти к месту захоронения. Согласно законодательству, самостоятельно выпиливать деревья и кустарники запрещено! Тогда кто должен следить за насаждениями на кладбище?» - такое обращение поступило в редакцию портала «ПензаИнформ».

Глава администрации Бессоновского сельсовета Сергей Твердунов пояснил, что следить за состоянием захоронения и надмогильных сооружений, своевременно удалять бытовой и растительный мусор, благоустраивать территорию должны лица, ответственные за захоронение. Они могут делать это лично либо заключить договор со специализированной службой.

«Гражданин вправе самостоятельно выполнить работы по опиловке или вырубке низкорослой растительности. Работы по опиловке высокорослых деревьев будет организовывать МУП «Спецбюро Бессоновское», - говорится в ответе, присланном в редакцию органом местного самоуправления.

Жители региона нередко рассказывают об обрушении аварийных стволов, росших вблизи оград. Так, в июле пензячка обнаружила на могиле родных на Мироносицком кладбище «месиво из деревьев». Навести порядок ей самой оказалось не по силам.

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