В Горводоканале рассказали, на что направляются средства ПДК и НВС

25.07.2022 | 17:19

Горводоканал (входит в ГК «Российские коммунальные системы») реализует комплекс мер по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения Пензы.

Одним из источников финансирования наряду с собственными инвестиционными и производственными программами являются средства, поступающие от хозяйствующих субъектов за превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязнений в сточных водах, а также за негативное воздействие на сети водоотведения (НВС).

Главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Александр Наголюк рассказал, на какие проекты распределяются финансы.

«Средства, собранные от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и платы за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод, имеют целевой характер и направляются исключительно на проектирование реконструкции очистных сооружений канализации и другие проекты по модернизации коммунальных сетей. Следует понимать, что это не прибыль Горводоканала!» - подчеркнул он.

Так, в рамках финансирования по источнику ПДК и НВС в инвестиционной программе Горводоканала на 2021-2023 гг. реализуются следующие мероприятия: проектно-изыскательские работы и проектирование реконструкции очистных сооружений канализации, техническое перевооружение системы рециркуляции возвратного ила с установкой погружных насосов возвратного ила, а также комплекс мер по автоматизации нескольких насосных станций канализации.

Строительство самотечного канализационного коллектора ДУ 700 мм в Арбекове, которое недавно завершил Горводоканал, также осуществлено за счет средств, полученных от взимания платы за ПДК и НВС. Стоимость работ превысила 87 млн рублей без НДС.

«В конечном счете реализация этих проектов благоприятно скажется на развитии системы водоснабжения и водоотведения города Пензы на перспективу. Эту работу необходимо продолжать, ведь нагрузку на сети оказывают без исключения все пользователи, она растет с каждым днем, изнашивая трубы и провоцируя аварийность. Реализуя такие проекты, мы не только искореняем эти проблемы, но и делаем шаг в сторону экологической повестки, снижая негативное воздействие водоотведения на природные ресурсы», - добавил Александр Наголюк.