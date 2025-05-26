Сетевое издание|18+|Понедельник|26 мая 2025|21:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |

Общество

На обеспечение жителей региона чистой водой выделено более 1 млрд

Печать
Telegram

Более чем в 99% случаев жители Пензенской области, имеющие центральное водоснабжение, получают качественную питьевую воду. Итоги проверки, проведенной Роспотребнадзором, обнародовал губернатор Олег Мельниченко.

«Во многом это результат активной работы последних лет», - подчеркнул глава региона.

Так, в текущем году в рамках проекта «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» уже капитально отремонтированы водозаборный узел в поселке Луговом Лунинского района, водопроводные сети в Никольске, Башмакове, Сосновоборске, селах Нижний Катмис Сосновоборского района и Армиево Шемышейского района.

На обеспечение жителей региона чистой водой выделено более 1 млрд

«Сейчас ведется строительство еще 2 водозаборных узлов, 12 артезианских скважин, 3 каптажей и 22 км водопроводных сетей», - сообщил Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях в понедельник, 26 мая.

Также ведется работа по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Строятся станция водоподготовки, 4 резервуара чистой воды, насосная станция и 2,5 км водопровода в райцентре Лунино; капитально ремонтируется более 67 км сетей.

На обеспечение жителей региона чистой водой выделено более 1 млрд

В планах работы еще на 90 объектах (капремонт 11 скважин, 58 водонапорных башен, более 18 км сетей; строительство водозаборного узла и 12,5 км водопровода).

«Объем финансирования на 2025 год превышает миллиард рублей. Будет построено и приведено в порядок 177 объектов водоснабжения, чтобы обеспечить жителей Пензенской области чистой водой», - подытожил Олег Мельниченко.

На обеспечение жителей региона чистой водой выделено более 1 млрд

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте