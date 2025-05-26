На обеспечение жителей региона чистой водой выделено более 1 млрд

26.05.2025 | 18:32

Более чем в 99% случаев жители Пензенской области, имеющие центральное водоснабжение, получают качественную питьевую воду. Итоги проверки, проведенной Роспотребнадзором, обнародовал губернатор Олег Мельниченко.

«Во многом это результат активной работы последних лет», - подчеркнул глава региона.

Так, в текущем году в рамках проекта «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» уже капитально отремонтированы водозаборный узел в поселке Луговом Лунинского района, водопроводные сети в Никольске, Башмакове, Сосновоборске, селах Нижний Катмис Сосновоборского района и Армиево Шемышейского района.

«Сейчас ведется строительство еще 2 водозаборных узлов, 12 артезианских скважин, 3 каптажей и 22 км водопроводных сетей», - сообщил Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях в понедельник, 26 мая.

Также ведется работа по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Строятся станция водоподготовки, 4 резервуара чистой воды, насосная станция и 2,5 км водопровода в райцентре Лунино; капитально ремонтируется более 67 км сетей.

В планах работы еще на 90 объектах (капремонт 11 скважин, 58 водонапорных башен, более 18 км сетей; строительство водозаборного узла и 12,5 км водопровода).

«Объем финансирования на 2025 год превышает миллиард рублей. Будет построено и приведено в порядок 177 объектов водоснабжения, чтобы обеспечить жителей Пензенской области чистой водой», - подытожил Олег Мельниченко.