В Пензенской области выросло число новых случаев COVID-19

23.07.2022 | 12:08

50 новых случаев коронавирусной инфекции было подтверждено за один день. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в субботу, 23 июля, предоставив данные за минувшие сутки.

Почти половина - 24 - зафиксировано в Пензе, 5 человек - жители Заречного, 4 - Кузнецкого района. 3 пациента проживают в Сердобском, по 2 - в Нижнеломовском и Пензенском районах.

По 1 случаю коронавирусной инфекции подтверждено в Бековском, Белинском, Бессоновском, Башмаковском, Земетчинском, Колышлейском, Лопатинском, Наровчатском, Никольском и Тамалинском районах.

На этой неделе наблюдается динамика ежедневного прироста заболевших. Так, 18 июля сообщалось о 35 подтвержденных случаях COVID-19 за сутки, 19-го - о 39, 20-го - о 40, 21-го - о 45. Незначительное снижение было отмечено 22-го (43).

В общей сложности с начала эпидемии в регионе подтверждено 188 747 случаев коронавирусной инфекции. За это время выздоровело 182 329 человек, в том числе 58 выписались 22 июля. Скончалось 5 979 пациентов, 1 - за минувший день.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, Пензенская область по-прежнему пребывает в красной зоне. По состоянию на 22 июля коллективный иммунитет в регионе составил 24,3% вместо необходимых 80%.