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Общество

В Пензенской области выросло число новых случаев COVID-19

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50 новых случаев коронавирусной инфекции было подтверждено за один день. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в субботу, 23 июля, предоставив данные за минувшие сутки.

Почти половина - 24 - зафиксировано в Пензе, 5 человек - жители Заречного, 4 - Кузнецкого района. 3 пациента проживают в Сердобском, по 2 - в Нижнеломовском и Пензенском районах.

По 1 случаю коронавирусной инфекции подтверждено в Бековском, Белинском, Бессоновском, Башмаковском, Земетчинском, Колышлейском, Лопатинском, Наровчатском, Никольском и Тамалинском районах.

На этой неделе наблюдается динамика ежедневного прироста заболевших. Так, 18 июля сообщалось о 35 подтвержденных случаях COVID-19 за сутки, 19-го - о 39, 20-го - о 40, 21-го - о 45. Незначительное снижение было отмечено 22-го (43).

В общей сложности с начала эпидемии в регионе подтверждено 188 747 случаев коронавирусной инфекции. За это время выздоровело 182 329 человек, в том числе 58 выписались 22 июля. Скончалось 5 979 пациентов, 1 - за минувший день.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, Пензенская область по-прежнему пребывает в красной зоне. По состоянию на 22 июля коллективный иммунитет в регионе составил 24,3% вместо необходимых 80%.

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Гость||

Кого ещё волнует эта ОРВИ?

Гость||

Многих, окромя тупых олухов!

Гость||

Мы уже всё поняли, всё идёт к тому, что бы опять как в прошлом году обязать до 1 ноября всех привить!

Гость||

12.47 Кишка у них тонка обязать, в первый раз послал и в этот пошлю...

Гость||

Задача посадить на иглу, сделать зависимым от ширева. Газ не потреблял, но приходит квитанция должен потреблять, долг. Вы не производите мусор, но за него должны платить. Вы не хотите стать овощем, поэтому даёте на лапу врачу, платите.

Гость||

брехня это, ковидные вышибают добрые доктора

Гость||

теперь детишек начнут прессовать, а то в дс, школу, вуз не пустят, опять толкают на мзду за справки, гады!

Гость||

12:42 только тупых олухов зомбированных и волнует!

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Задача посадить на иглу, сделать зависимым от ширева.

- Газ не потреблял, но приходит квитанция должен потреблять, долг.

- Вы не производите мусор, но за него должны платить.

- Вы не хотите стать овощем, поэтому даёте на лапу врачу, платите.

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Точные признаки общегосударственного гниения кадровой линейки.

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Мир ждёт Повелителя света и Знаний...

Гость||

че куришь?

Имя: Гость
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