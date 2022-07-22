В Пензенской области за мзду подделывали сведения о вакцинации

22.07.2022 | 14:43

Жители Пензенской области получали справки-сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции за мзду, не подставляя плечо под укол. Такие факты выявили сотрудники полиции во время участия международной операции «Пангея», которая проводится ежегодно под эгидой Генерального секретариата Интерпола совместно с Всемирной таможенной организацией.

На медицинского работника одной из районных поликлиник возбуждено три уголовных дела. Ему инкриминируется трехкратное внесение в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) фиктивных сведений о вакцинации от коронавирусной инфекции без ее фактического проведения. За эти действия санкция статьи уголовного кодекса предусматривает до года лишения свободы.

«Российская Федерация, являясь одной из стран-членов Международной организации уголовной полиции (Интерпол), ежегодно принимает участие в данной операции с целью стабилизации оперативной обстановки в сфере фармацевтической деятельности на территории всех субъектов государства», - пояснили в УМВД России по Пензенской области.

Стражи порядка вместе с сотрудниками других ведомств проверили 420 организаций, торгующих лекарствами и медицинских изделий, а также учреждений по оказанию медицинских услуг.

Проверки вскрыли серьезные нарушения. Так, в ряде аптек Пензы и области препараты продавались без рецепта врача, а один из фармацевтов не имел соответствующего образования.

Из незаконного оборота изъяты 293 единицы лекарственных препаратов, относящихся к наркотическим, психотропным и сильнодействующим средствам. Возбуждены уголовные дела по фактам пересылки и сбыта жителям Пензы запрещенных веществ.

Также во время проведения операции «Пангея» было выявлено 9 сайтов, предлагающих безрецептурную продажу лекарств, в том числе сильнодействующих препаратов. Сведения о веб-сайтах направлены в Роскомнадзор.

«Незарегистрированных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств, медицинских изделий, биологически активных добавок в обращении не выявлено», - добавили в пресс-службе регионального управления МВД.