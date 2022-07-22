Общество

В 2023 году в Пензе планируется ремонт дорог в частном секторе

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На сайте госзакупок размещена заявка на аукцион по ремонту проезжей части дорог и тротуаров в Пензе в 2023 году. Заказчиком выступает городское управление ЖКХ.

Первоначальная сумма контракта составляет 132 млн 937 тыс. 4 рубля. Источник финансирования - бюджет Пензы.

Согласно проекту, ремонту подлежат Галетная и Ставропольская улицы, участок Дизельной - 3-й проезд Бурмистрова от Окружной до 40 лет Октября, Ивановский тупик, а также проезды: 2-й Свердлова, с 1-го по 6-й Черниговские, 1-й и 2-й Бухарские, с 1-го по 6-й Галетные, с 2-го по 5-й Батайские, 2-й Токарный, 3-й Подгорный.

Заявки будут приниматься до 29 июля. Определение подрядчика запланировано на 2 августа.

Срок исполнения контракта - с 3 апреля по 1 сентября 2023 года.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Первоначальная сумма контракта составляет 132 млн 937 тыс. 4 рубля. Источник финансирования - бюджет Пензы.
Какого лешего ремонт дорог и тротуаров в частном секторе финансируется из городской казны?

Гость||

Только не надо пожалуйста на Гончаровой,ну пожалуйста

Гость||

Дизельную, как проезжую часть, по направлению на выезд из города надо расширить. Постоянно пробки в час пик. Из-за сужения при пересечении с 40-лет Октября. А затем можно и тротуары.

Гость||

В Засечном по ул.Спортивной тоже планировали ,но "воз и ныне там"

Гость||

Гость писал(a):

В Засечном по ул.Спортивной тоже планировали ,но "воз и ныне там"
Эта тема не о Засечном.

Имя: Гость
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