Общество

С начала года в Пензенской области изъяли 171 единицу оружия

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171 единицу оружия изъяли с начала года на территории Пензенской области сотрудники регионального управления Росгвардии. Представители подразделения лицензионно-разрешительной работы провели свыше 21 000 проверок условий хранения ружей, карабинов, патронов, находящихся у граждан.

За допущенные нарушения административное наказание понес 161 человек.

«Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской области обращает внимание граждан - владельцев оружия на неукоснительность соблюдения правил хранения оружия по месту жительства и своевременное продление разрешительных документов.

Несоблюдение правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации влечет как административную, так и уголовную ответственность», - сообщил заместитель начальника Управления Росгвардии по Пензенской области Роман Анисимов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Интересно посмотреть спрятанный арсенал у изымателей, что не пошло в молотилку и переплавку.

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