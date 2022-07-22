С начала года в Пензенской области изъяли 171 единицу оружия

22.07.2022 | 20:12

171 единицу оружия изъяли с начала года на территории Пензенской области сотрудники регионального управления Росгвардии. Представители подразделения лицензионно-разрешительной работы провели свыше 21 000 проверок условий хранения ружей, карабинов, патронов, находящихся у граждан.

За допущенные нарушения административное наказание понес 161 человек.

«Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской области обращает внимание граждан - владельцев оружия на неукоснительность соблюдения правил хранения оружия по месту жительства и своевременное продление разрешительных документов.

Несоблюдение правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации влечет как административную, так и уголовную ответственность», - сообщил заместитель начальника Управления Росгвардии по Пензенской области Роман Анисимов.