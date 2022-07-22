Представитель «Дамате» рассказала о требованиях к молодым специалистам

22.07.2022 | 12:20

На стратегической сессии «Формирование культуры технологического предпринимательства в аграрных вузах», которая прошла 14-15 июля в Российском государственном аграрном университете им. К. А. Тимирязева в Москве, заместитель генерального директора по управлению персоналом «Дамате» Полина Коннова рассказала о критериях отбора молодых специалистов, которые приходят работать в компанию.

На круглом столе «Требования к науке, технологиям и специалистам в условиях текущей реальности» участники обсудили, какие именно специалисты нужны сегодня крупному инновационному бизнесу, какие области знаний наиболее актуальны, являются ли навыки инновационного предпринимательства преимуществом кандидатов при рекрутинге.

Полина Коннова поделилась накопленным опытом подбора сотрудников в «Дамате». Среди основных качеств она отметила высокую обучаемость, ориентацию на развитие и результат, умение принимать обоснованные решения, креативность и инновационность, гибкость и адаптивность, нацеленность на взаимодействие и сотрудничество, проактивность, способность к самоорганизации и цифровые навыки.

Спикер рассказала об опыте и этапах партнерства с ведущими вузами России, в том числе аграрного профиля.

«Большую роль в кадровой политике нашей компании играет сотрудничество с профильными вузами - это пример эффективного взаимодействия бизнеса и образования. Мы развиваем разнообразные формы взаимодействия с учебными заведениями и молодежью: это студенческая практика и стажировки на предприятиях группы, наставничество, лекции, совместная научная деятельность, дни открытых дверей, экскурсии на предприятия», - поделилась Полина Коннова.

Она отметила значимость ярмарок выпускников, где студенты и преподаватели вузов имеют возможность напрямую пообщаться с экспертами компании. Еще одним важным и популярным направлением является организация студенческих отрядов для работы на предприятиях группы.

«Дамате» четыре года реализует молодежный проект «Новое поколение» с целью создания кадрового резерва, подготовки будущих квалифицированных сотрудников и привлечения молодых специалистов. За время реализации проекта его участниками стали уже более 1 000 студентов.

На сегодняшний день на предприятиях ГК «Дамате» в 5 регионах трудится 12 тысяч человек. Компания постоянно создает новые рабочие места и продолжает набор персонала. «Дамате» принимает на работу как сотрудников с опытом работы на производстве и в сельском хозяйстве, так и молодых специалистов и работников из других отраслей.

Об актуальных в компании вакансиях можно узнать по ссылке и на сайтах hh.ru и superjob.ru.