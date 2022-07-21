Общество

Новая дорога лишила жителей Арбекова поворотов налево

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Жители Пензы обратили внимание на проблему, возникшую в Дальнем Арбекове в связи с реконструкцией транспортной системы. Речь идет о новом отрезке дороги, ведущем в Арбековскую Заставу.

Раньше между улицами Лядова и 65-летия Победы была единственная двухполосная проезжая часть. Сейчас параллельно ей построен новый участок, потоки машин разделены. Из-за этого местные жители лишились возможности поворачивать налево: при движении в центр города - на улицу Лядова, при движении из центра - в «Эко-квартал».

Проблему озвучили в комментариях на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Существенный недочет при открытии новой дороги - был полностью перекрыт разрыв для поворота налево и въезда в «Эко-квартал». До этого даже в двух полосах движения поворачивающие налево, в «Эко-квартал», авто не создавали никаких заторов для тех, кто едет дальше в «Заставу». Теперь же стал гораздо затруднительнее проезд к почти 30 многоквартирным высотным домам, к детскому саду, школе, детской и взрослой поликлинике», - написала местная жительница.

По данным на 9:50 21 июля, официально на обращение никто не ответил.

Однако другая интернет-пользовательница поделилась мнением, что поворот вряд ли реально вернуть: «Будет нарушена вся суть этой дороги. В целях безопасности стараются разворота не допускать (за исключением тех случаев, когда иначе не получается)».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ребята учатся.

Гость||

Вполне нормальная ситуация для города Арбеков.

Гость||

Теперь придется на заездах penzainform.ru писал(a):

к почти 30 многоквартирным высотным домам, к детскому саду, школе, детской и взрослой поликлинике
менять "стоячие" бордюры на " лежачие".

Гость||

Жители АрбековО - лишенцы.

Гость||

Поворачивайте у Весны и езжайте через дворы или разворачивайтесь у Квартала, в чём проблема?

Гость||

Гость писал(a):

Поворачивайте у Весны и езжайте через дворы или разворачивайтесь у Квартала, в чём проблема?
А они так привыкли. Трудно дурачкам перестроиться.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

До этого даже в двух полосах движения поворачивающие налево, в «Эко-квартал», авто не создавали никаких заторов для тех, кто едет дальше в «Заставу».
Ну конечно. Еще как создавали. Из-за одного желающего повернуть налево стоял весь ряд, так как дорога там всего в две полосы. И соответственно и налево и направо - все с одной полосы. Будет там левый поворот и будут постоянные ДТП и заторы.

Гость||

Гость писал(a):

Ну конечно. Еще как создавали. Из-за одного желающего повернуть налево стоял весь ряд, так как дорога там всего в две полосы. И соответственно и налево и направо - все с одной полосы. Будет там левый поворот и будут постоянные ДТП и заторы.
Зато поворачивающему дурачку удобно.

Гость||

Гость писал(a):

Поворачивайте у Весны и езжайте через дворы или разворачивайтесь у Квартала, в чём проблема?
От поворота у Весны дворами до школы, например, полтора километра. Там дворы разъединены, объезд только вдоль гаражей у железной дороги. Гость писал(a):
Из-за одного желающего повернуть налево стоял весь ряд, так как дорога там всего в две полосы.
Теперь будет больше проблем на колце в Арбековской заставе, потому что всем, кто едет в Экоквартал придется тащиться туда. И крюк 2 км.

Гость||

Гость писал(a):

Теперь будет больше проблем на колце в Арбековской заставе, потому что всем, кто едет в Экоквартал придется тащиться туда. И крюк 2 км.
Та проблемы только из-за дебилов, которые поворачивают налево или направо со среднего ряда

Имя: Гость
Комментарий:

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