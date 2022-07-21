Новая дорога лишила жителей Арбекова поворотов налево

21.07.2022 | 10:30

Жители Пензы обратили внимание на проблему, возникшую в Дальнем Арбекове в связи с реконструкцией транспортной системы. Речь идет о новом отрезке дороги, ведущем в Арбековскую Заставу.

Раньше между улицами Лядова и 65-летия Победы была единственная двухполосная проезжая часть. Сейчас параллельно ей построен новый участок, потоки машин разделены. Из-за этого местные жители лишились возможности поворачивать налево: при движении в центр города - на улицу Лядова, при движении из центра - в «Эко-квартал».

Проблему озвучили в комментариях на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Существенный недочет при открытии новой дороги - был полностью перекрыт разрыв для поворота налево и въезда в «Эко-квартал». До этого даже в двух полосах движения поворачивающие налево, в «Эко-квартал», авто не создавали никаких заторов для тех, кто едет дальше в «Заставу». Теперь же стал гораздо затруднительнее проезд к почти 30 многоквартирным высотным домам, к детскому саду, школе, детской и взрослой поликлинике», - написала местная жительница.

По данным на 9:50 21 июля, официально на обращение никто не ответил.

Однако другая интернет-пользовательница поделилась мнением, что поворот вряд ли реально вернуть: «Будет нарушена вся суть этой дороги. В целях безопасности стараются разворота не допускать (за исключением тех случаев, когда иначе не получается)».