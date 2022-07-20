Общество

Пензенцам разъяснили порядок действий при пожаре в доме

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Куда бежать, куда податься, если в многоквартирном доме случился пожар и коридоры наполнились едким дымом - представители МЧС напомнили алгоритм действий в чрезвычайной ситуации.

Жители верхних этажей, отрезанные от путей эвакуации, должны вызвать пожарных и не паниковать.

«Выйти в самую дальнюю комнату, плотно закрыть входную дверь в эту комнату, по возможности - выйти на балкон. Если вы остались в комнате, все щели в дверном проеме необходимо закрыть плотной тканью и при возможности смочить водой», - сообщил дознаватель ОНД и ПР г. Пензы ГУ МЧС России по области Владимир Бирюков.

Поводом для напоминания правил безопасности стало ЧП на Ленинградской улице. Вечером 19 июля в доме № 10 на 4-м этаже появился огонь. Некоторых жителей пришлось эвакуировать спасателям.

«Дверь открыл сосед, и дым сразу очень сильный пошел. Я побежала домой, вызвала пожарных. Выйти нельзя было уже, невозможно», - рассказала жительница дома Надежда Лапшина.

Сотрудники МЧС ни в коем случае не рекомендуют возвращаться в задымленное помещение, если его удалось покинуть, хоть бы и за материальными ценностями и документами. Во второй раз из пылающей квартиры можно не выйти.

Татьяна Павловна Коняева живет на Западной Поляне, о серьезном возгорании по соседству слышала и прекрасно понимает горожан, которые пережили стресс. В чрезвычайной ситуации не утратить силу духа сложно.

«Ты в панике, не знаешь, куда двигаться, - только в окно. Зашел, чувствуешь дым - вызывать пожарных, и все, а шагать сюда не надо, это опасно», - предупредила Татьяна Коняева.

Инспекторы МЧС подчеркивают: жители пятиэтажки на Ленинградской во время пожара действовали правильно, не рисковали и быстро вызвали спасателей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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