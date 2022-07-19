Из дома на Ленинградской вывели семью, стоявшую на балконе

19.07.2022 | 20:09

Вид стоящей на балконе 4-го этажа семьи и полыхающей открытым огнем квартиры рядом не оставил никого равнодушным. Десятки пензенцев замерли, наблюдая за происходящим и переживая за тех, кто еще мог быть внутри. Пожар случился в доме № 10 на Ленинградской улице. Клубы едкого дыма поднимались вверх.

На 5-м этаже, предположительно, находилась пожилая женщина. Ее дочь никак не могла с ней связаться и была в панике.

«Я почувствовала, как что-то падает - думала, может, человек. А потом пошел запах. Мы вышли в подъезд, а там - дымище. Мы выбежали», - рассказала жительница дома Ольга.

Как потом выяснилось, пенсионерка была в момент возгорания на улице, но из другой квартиры на 5-м этаже вывели женщину. Спасатели эвакуировали больше 10 человек.

«Сначала - запах горелый. Когда сильно стало, я спустилась к соседям на 4-й этаж. С 4-го этажа шел дым. Позвонила - дверь открыл сосед, и дым сразу очень сильный пошел. Я побежала домой, вызвала пожарных», - сообщила жительница дома Надежда Лапшина.

Дожидаться помощи пришлось уже наверху. Женщина дышала в окно.

«Выйти нельзя было, невозможно», - пояснила пензячка.

Семью, которая стояла на балконе, также вывели. По предварительным данным, пострадавших нет.