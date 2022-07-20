Команда «Термодома» приняла участие в парусной регате

20.07.2022 | 16:36

Город Спутник - идеальное место для всестороннего развития людей. И особенный акцент в этом развитии делается на спортивной составляющей. Уличные тренажеры, фитнес-центры, скалодром, волейбол, футбол, пляжное регби, плавание… И на фоне всех представленных в Спутнике видов спорта выделяется хождение под парусом.

Команда строительного холдинга «Термодом» приняла участие в регате среди любителей в рамках спортивного праздника, который проводит яхт-клуб «Акватория ветра».

Соревнования носили дружеский характер, но каждая команда настраивалась на победу. В подарок все получили новые эмоции.

В яхт-клубе планируют и дальше проводить подобные мероприятия. За стартами новых регат следите, в частности, в афише на сайте penza-sputnik.ru.