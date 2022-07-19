Общество

В Пензенской области выявлено 39 новых случаев COVID-19

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Во вторник, 19 июля, региональный оперативный штаб сообщил о 39 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Это максимальный показатель в июле: ранее ежесуточный прирост заболевших составлял от 30 до 38.

12 человек в течение дня были госпитализированы.

На Пензу приходится 10 случаев COVID-19. По 6 человек заболели в Башмаковском, Каменском и Кузнецком районах, 4 - в городе Заречном, 3 - в Тамалинском районе.

По 1 случаю выявлено в Бессоновском, Малосердобинском, Нижнеломовском и Пачелмском районах.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования с начала эпидемии в регионе достигло 188 569. За это время скончались 5 974 пациента с коронавирусом, в том числе 1 - за минувший день. Выздоровели 182 124 человека, из которых 39 выписались 18 июля.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, Пензенская область по-прежнему находится в красной зоне по заболеваемости (более 150 случаев на 100 тыс. населения за 7 суток).

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