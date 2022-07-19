Общество

Пензенцы поборются за премию в 3,5 миллиона рублей

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Чтобы установить связь между старшим поколением и молодежью, не нужно изобретать колесо - достаточно просто сходить в гости к бабушке и дедушке.

«Им есть что рассказать, поделиться своим опытом, передать свои духовные ценности. Они общаются с детьми, проводят какие-то интересные экскурсии, мастер-классы», - сообщил участник конкурса Сергей Башкиров.

Таков фрагмент одной из конкурсных заявок на соискание международной премии #МЫВМЕСТЕ. Региональный этап отбора - очные презентации проектов - проходит в Доме молодежи. Максимальный размер денежного поощрения, которое получит победитель, - 3,5 миллиона рублей.

«Независимо от качества выступления, потому что кто-то чистой харизмой, эмоциями может подать проект лучше, но если смотреть изнутри каждый проект, то это серьезная работа, вклад реальных людей, реальных волонтеров и действительно конкретная помощь целевой аудитории», - сообщил региональный координатор премии #МЫВМЕСТЕ Артем Колобов.

К региональному этапу допущены 55 заявок. Среди них - проекты, связанные с благотворительностью, волонтерской деятельностью, благоустройством, социальной сферой и другие.

«Редакция газеты «Молодой ленинец» на эту премию выставила свой социально значимый проект «Клуб МЛ» - регулярные встречи с нашими читателями, полезные и приятные. Наша цель - сделать жизнь представителей старшего поколения чуть более интересной и разнообразной», - подчеркнула главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

До 1 октября будут подведены итоги регионального этапа. Финал и награждение победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ пройдут с 2 по 5 декабря в Москве с участием Президента РФ.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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