Общество

Пензенские энергетики подвели итоги борьбы с хищениями за полгода

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Специалисты участков баланса и учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» за 6 месяцев 2022 года выявили 45 случаев безучетного потребления в объеме более 686 тыс. кВт*ч и 13 случаев бездоговорного потребления в объеме свыше 162 тыс. кВт*ч на общую сумму почти 5 млн рублей (суммируется лишь часть тарифа, касающаяся услуг по передаче электроэнергии).

В отношении физических лиц специалисты «Пензаэнерго» составили 42 акта безучетного потребления. Объем похищенной электроэнергии составил 172 тыс. кВт*ч.

В тройку лидеров антирейтинга по безучетному потреблению вошли Бессоновский (9 актов на 49 тыс. кВт*ч), Мокшанский (16 актов на 57 тыс. кВт*ч) и Белинский (6 актов на 32 тыс. кВт*ч) районы. В список районов Пензенской области, где за 6 месяцев похищено до 10 тыс. кВт*ч, попали Городищенский (6 тыс. кВт*ч), Нижнеломовский (6 тыс. кВт*ч) и Башмаковский (4 тыс. кВт*ч) районы.

По бездоговорному потреблению контролеры составили в отношении физических и юридических лиц 13 актов на 162 тыс. кВт*ч. Факты данного вида хищения электроэнергии зафиксированы в Бессоновском, Городищенском и Сосновоборском районах.

Энергетики филиала «Пензаэнерго» обращаются к жителям области: обо всех случаях хищения электроэнергии, самовольного подключения к электросетям или несанкционированного вмешательства в работу приборов учета просьба сообщать в контактный центр группы «Россети» 8-800-220-0-220 (круглосуточно) или в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства. Конфиденциальность гарантируется.

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