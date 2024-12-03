ЦУС филиала «Пензаэнерго» расширил объем операционных функций

03.12.2024 | 16:01

Центр управления сетями (ЦУС) филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» расширил объем своих операционных функций, взяв под технологическое управление еще 8 линий напряжением 110 кВ: Компрессорная - Кондоль, Кондоль - Волхон Умет, Волхон Умет - Даниловка, Лопатино - Даниловка, Русский Камешкир - Лопатино с отпайкой на ПС Чумаево, Верхозим - Русский Камешкир, Анненково - Верхозим, Кузнецк - Анненково с отпайкой на ПС Дружба.

Данные ВЛ, территориально расположенные в зонах ответственности Сердобского, Пензенского и Кузнецкого производственных отделений филиала, переданы в технологическое управление ЦУС «Пензаэнерго» от филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Пензенской области и Республики Мордовия» (Пензенское РДУ).

Предварительно в «Пензаэнерго» была проведена проверка готовности ЦУС к расширению операционных функций с участием представителей Пензенского РДУ.

В настоящее время ЦУС филиала «Пензаэнерго» выполняет функции по технологическому управлению 50 линиями электропередачи напряжением 110 кВ и по технологическому ведению 23 линий 110 кВ.

Центр управления сетями филиала оснащен современным программно-техническим комплексом, который позволяет оперативному персоналу круглосуточно в режиме реального времени отслеживать работу энергообъектов, контролировать уровни напряжения, нагрузку энергооборудования, перетоки мощности в электросети.