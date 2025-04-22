Многодетная сердобчанка присвоила деньги работодателя

22.04.2025 | 19:22

В Каменке осудили 27-летнюю жительницу Сердобского района, признанную виновной в присвоении чужого имущества в крупном размере.

С января 2023 года женщина работала менеджером по продажам в одной из частных организаций. В ее обязанности входило внесение в кассу денег, полученных от контрагентов в качестве оплаты поставленного товара.

Однако в период с июля по сентябрь того же года сотрудница часть средств оставляла себе, чем в итоге нанесла фирме ущерб более чем на 250 000 рублей.

Когда недостача обнаружилась, злоумышленницу выявили, в отношении нее возбудили уголовное дело. Деньги женщина вернула.

При вынесении приговора было учтено, что она полностью признала вину, раскаялась, является матерью троих малолетних детей. Сердобчанку приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщили в Каменском городском суде.