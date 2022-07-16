Общество

Пензенцам рассказали, как правильно мыть ягоды, овощи и фрукты

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Специалисты Роспотребнадзора напомнили жителям Пензенской области, как уберечься от инфекционных заболеваний при употреблении в пищу овощей, фруктов и ягод.

В первую очередь следует обратить внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в виде нарезки запрещена.

Также необходимо соблюдать правила гигиены. Овощи и фрукты следует тщательно промыть под проточной водой руками или при помощи щетки. Использовать средства для мытья посуды или мыло не рекомендуется.

Корнеплоды (картофель, редис, морковь, свеклу) нужно на 10-15 минут замочить в теплой воде, затем очистить щеткой и хорошо промыть.

Капусту (белокочанную, пекинскую и другие листовые виды) перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев. Цветную капусту лучше предварительно замочить в прохладной воде, чтобы избавить ее от насекомых, а затем разделить на соцветия, одновременно освобождая ее от потемневших участков.

Виноград промывают под «душем» из-под крана и дают воде стечь. Тугие гроздья разделяют ножницами, не отрывая ягоды от плодоножки - она, как пробка, защищает виноградины от посторонних микроорганизмов и предотвращает порчу.

Ягоды непосредственно перед мытьем следует перебрать и удалить мятые, перезревшие, недозревшие, загнившие, поврежденные экземпляры. Не следует мыть и держать ягоды в воде слишком долго.

Вишню, черешню, смородину, чернику и подобные ягоды следует выложить в один слой на дуршлаг и промывать под проточной водой от земли и пыли.

Чтобы отмыть клубнику от остатков земли и песка, лучше замочить ягоды на 5-10 минут в прохладной воде, а затем ополоснуть.

«Особого внимания требует зелень. Зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Далее - зелень замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая по отдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь и вода не станет чистой, а затем ополоснуть проточной водой.

Для лучшего очищения зелени от патогенных микробов и яиц гельминтов можно подержать ее в течение получаса в солевом или уксусном растворе (по 1 столовой ложке соли или уксуса на 1 литр воды)», - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

лучше бы рассказали как их купить по дешевле......

Гость||

Ещё надо рассказать как мыть ноги

Гость||

Расскажите буртасам как жопы мыть. Хоть помоются.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для лучшего очищения зелени от патогенных микробов и яиц гельминтов можно подержать ее в течение получаса в солевом или уксусном растворе (по 1 столовой ложке соли или уксуса на 1 литр воды)», - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребн
Представил себе гельминта.С яйцами.Мачо такой.Такого соляным или уксусным раствором не возьмёшь!Такого только голыми руками.Прямо за бубенцы.))

Гость||

Охренеть!!! Я 20 лет не правильно мыла спасибо Пензаинформ!

Имя: Гость
Комментарий:

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