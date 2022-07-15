В ПФР рассказали, стоит ли пензякам ждать выплат к учебному году

15.07.2022 | 15:51

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратились несколько читателей - жителей Пензы, Заречного, Кузнецка, Нижнего Ломова, Сердобска. У всех есть дети школьного возраста.

Родителей интересует вопрос: планируются ли в этом году выплаты к новому учебному году, как это было в 2021-м? Для того чтобы поддержать семьи, на детей-школьников в возрасте от 6 до 18 лет тогда выплачивалось по 10 000 рублей. Планировалось, что эти средства в первую очередь пойдут на подготовку к новому учебному году.

Такую же финансовую помощь получили молодые инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам.

В 2021 году решение о единовременных выплатах к 1 Сентября Президент РФ принял 2 июля. Изначально предполагалось, что деньги на подготовку учеников к 1 Сентября начнут поступать на счета родителей с 16 августа, однако выплаты начались раньше - с 2-го числа.

В общей сложности в Сурском крае по 10 000 рублей получили более 160 тысяч детей.

Однако в этом году рассчитывать на подобную поддержку не стоит. Вот что ответили порталу PenzaInform.ru в региональном отделении ПФР.

«Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области на ваш запрос сообщает: на сегодняшний день никаких нормативных документов о единовременной выплате на детей в 2022 году не выходило», - проинформировали в пресс-службе.