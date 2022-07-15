Общество

В ПФР рассказали, стоит ли пензякам ждать выплат к учебному году

Печать
Telegram

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратились несколько читателей - жителей Пензы, Заречного, Кузнецка, Нижнего Ломова, Сердобска. У всех есть дети школьного возраста.

Родителей интересует вопрос: планируются ли в этом году выплаты к новому учебному году, как это было в 2021-м? Для того чтобы поддержать семьи, на детей-школьников в возрасте от 6 до 18 лет тогда выплачивалось по 10 000 рублей. Планировалось, что эти средства в первую очередь пойдут на подготовку к новому учебному году.

Такую же финансовую помощь получили молодые инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам.

В 2021 году решение о единовременных выплатах к 1 Сентября Президент РФ принял 2 июля. Изначально предполагалось, что деньги на подготовку учеников к 1 Сентября начнут поступать на счета родителей с 16 августа, однако выплаты начались раньше - с 2-го числа.

В общей сложности в Сурском крае по 10 000 рублей получили более 160 тысяч детей.

Однако в этом году рассчитывать на подобную поддержку не стоит. Вот что ответили порталу PenzaInform.ru в региональном отделении ПФР.

«Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области на ваш запрос сообщает: на сегодняшний день никаких нормативных документов о единовременной выплате на детей в 2022 году не выходило», - проинформировали в пресс-службе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

привыкли к халяве. Никогда никаких выплат не было и как-то собирали детей в школу. Родители вообще обязаны содержать своих детей. Они их для себя рожали, а не для государства.

Гость||

да ладно для себя ,а капитал как же

Гость||

16.13 Никогда Россия не была на таком дне, как сейчас!

Гость||

пандемия закончилась. Халяве конец

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте