В Пензенской области девочку-инвалида не обеспечили медприбором

15.07.2022 | 11:14

В Малосердобинском районе больной ребенок получил помощь только после вмешательства прокуратуры.

7-летняя девочка, являющаяся ребенком-инвалидом, более двух лет - с января 2019-го - не была обеспечена сенсором для суточного мониторирования гликемии для детей с сахарным диабетом I типа, хотя по закону должна была получить его бесплатно.

Прокурор обратился в суд с иском о понуждении Министерства здравоохранения Пензенской области к обеспечению девочки медицинским изделием.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, иск был удовлетворен. Региональный минздрав закупил сенсор и обеспечил девочку прибором и расходными материалами к нему.

Это не первый случай, когда юные жители области, страдающие диабетом, не обеспечиваются положенными им бесплатными изделиями медицинского назначения.

В апреле в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратились родители детей-инвалидов. С ноября 2021 им начали бесплатно выдавать системы непрерывного мониторинга глюкозы крови (по два датчика на месяц), однако в 2022-м закупка состоялась лишь в апреле, а приборы они получили лишь в конце мая. Причем родителям объяснили, что за пропущенный период им не выдадут ни датчики, ни компенсацию за них.