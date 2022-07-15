В Пензе оценили ремонт дороги на улице Лермонтова

15.07.2022 | 16:41

В пятницу, 15 июля, состоялась промежуточная приемка ремонтных работ на улице Лермонтова в Пензе.

На данный момент на проезжей части проложены выравнивающий и верхний слои асфальтового покрытия. Специалисты закончили установку бортового камня, сделали новые заездные карманы и отремонтировали три существующих.

Сейчас подрядчик занимается асфальтированием тротуаров и заездов.

«Ремонт покрытия проезжей части на улице Лермонтова осуществляется на участке от Ленинградской до улицы Калинина. Протяженность ремонтируемого объекта составляет 2 300 метров, площадь ремонта проезжей части дороги - порядка 30 000 кв. м, площадь ремонта тротуаров - 9 000 кв. м», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Работы хотят завершить до 31 июля.